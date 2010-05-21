Ein Fall für Zwei
Folge 4: Zwischen den Fronten
Während Lessing vor Gericht zufällig Christian Kerber, einen alten Kollegen aus seiner Zeit als Staatsanwalt trifft und mit ihm bei Whiskey über alte Zeiten redet, wird Matula von der Kosovo-Albanerin Rea Basha um Hilfe gebeten, da ihr Ehemann Arian nach einem nächtlichen Streit in der gemeinsam betriebenen Kneipe "Milo" vor vier Tagen spurlos verschwunden ist. Bereits beim Antrittsbesuch im "Milo" macht Matula Bekanntschaft mit Valon Majko, einem Freund der Bashas, der bereits vergeblich nach Arian gesucht hat. Das Gespräch wird jäh durch den bewaffneten Überfall von Arians Laufburschen Murat Fino gestört, dem Arian wohl noch Geld schuldet und der nach dessen Verschwinden nun als Ausgleich auf der Suche nach illegalen Waffen ist, die Arian im "Milo" angeblich gedealt hat. Matula stößt bei seinen Recherchen auf Hinweise, die diese Theorie zu stützen scheinen. Kurze Zeit später steht Rea unter Mordverdacht.
Weitere Folgen in Staffel 19
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick