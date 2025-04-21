Ein Fall für Zwei
Folge 10: Auf eigene Gefahr
Gerti Breuer hat den dringenden Verdacht, dass ihr Mann Lothar sie betrügt. Bevor sie jedoch weiterreichende Konsequenzen zieht, möchte sie - auch im Hinblick auf ihre beiden Kinder - absolute Klarheit. Sie bittet ihren früheren Freund Josef Matula um Hilfe und übergibt ihm eine zweifelhafte Hotelquittung, die sie in der Jackentasche ihres Mannes gefunden hat. Schon am Abend der nächsten angeblichen Dienstreise nach Düsseldorf stellt Matula fest, dass Herr Breuer in der Umgebung von Frankfurt ein gefährliches Doppelleben führt. Bevor er jedoch eine dahintersteckende Frau ermitteln kann, befindet sich Matula selbst in einer sehr viel misslicheren Lage als seine Auftraggeberin. Dr. Renz ist nicht nur als Anwalt, sondern auch als Detektiv gefordert, die Wahrheit über Breuer herauszufinden und Matula aus der Untersuchungshaft zu befreien.
