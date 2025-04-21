Ein Fall für Zwei
Folge 6: Tödliches Viereck
Susanne Krüger, Verlegerin und Chefredakteurin einer Illustrierten, hat ein Verhältnis mit Dr. Werner, einem der Ressortchefs ihres Blattes. Die Ehe von Dr. Werner ist längst gescheitert, er findet aber nicht den Mut, eine klare Situation zu schaffen. Susanne Krüger dagegen will die Trennung von ihrem Mann entschlossen betreiben und bittet Anwalt Dr. Renz um Rat. Dabei muss sie feststellen, dass die Scheidung für sie teuer wird, denn ihr Mann, Journalist Harald Krüger, hat die Illustrierte mit seinen Einfällen und seiner geschmacklichen Unbedenklichkeit geschäftlich emporgebracht und könnte bei einer Trennung beträchtliche Ansprüche geltend machen. Als Susanne Krüger ermordet aufgefunden wird, scheint alles zusammenzupassen: die betrogene Ehefrau Karin Werner ist ihre Rivalin los, der Vollblut-Journalist Krüger hat die Zeitschrift für sich alleine, die untragbare eheliche Situation des zögernden Geliebten Dr. Werner scheint erledigt zu sein. Aber wer ist der Täter? Kurz vor dem Mord hat eine Aussprache zwischen den beiden Frauen stattgefunden. Später hat Dr. Werner Spuren beseitigt. Der Fall ist nicht so einfach, wie er auf den ersten Blick erscheint. Dr. Renz und Matula sind zunächst nur als (Scheidungs-)Anwalt beziehungsweise private Leibwächter in die Sache verwickelt, bald erkennen sie, dass es hier einen "Fall für zwei" zu lösen gibt.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick