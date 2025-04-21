Ein Fall für Zwei
Folge 7: Strich durch die Rechnung
In diesem Fall geht es um eine Erpressung, die nach dem üblichen Muster beginnt, aber einen ungewöhnlichen Verlauf nimmt. Der französische Industrielle Claude Beaufort kommt zu einer geschäftlichen Besprechung nach Frankfurt. Seine Frau Agnes begleitet ihn und freut sich über ein Wiedersehen mit ihrer Geburtsstadt und mit ihrem Freund Dr. Renz, der Claude anwaltlich vertritt. Ihr Schaufensterbummel in der Nähe ihres Hotels endet jedoch schon nach kurzer Zeit. Während Claude am Verhandlungstisch in ein Millionengeschäft einzusteigen versucht, erreicht ihn die Nachricht, dass seine Frau entführt worden sei. Im Hotel findet er einen Brief mit den Bedingungen für ihre Rückgabe: 3 Millionen Mark Lösegeld in kleinen Scheinen, keine Polizei, sonst werde er seine Frau nicht wiedersehen. Während Monsieur Beaufort in Paris das Geld besorgt, schaltet Dr. Renz nicht nur die Polizei, sondern auch Matula ein.
