Ein Fall für Zwei
Folge 4: Morgengrauen - Teil 3
Matula hat in der Bretagne zwar einiges über den Raketenwissenschaftler Dr. Winzer, seine Tochter Nathalie sowie Patrice Lebanc, den Sicherheitschef der Societe Aeronautique Francaise, herausfinden können, doch trotz einer intimen Beziehung zu Claudine, der langjährigen Freundin von Dr. Winzer, nicht den Beweis in der Hand, der ihn vor der Verurteilung durch ein deutsches Gericht schützen könnte. Nach Matulas neuerlicher Festnahme kann er einer Haftstrafe wegen Mordes an Pablo Delgardo nur noch dann entgehen, wenn es seinem Freund und Rechtsanwalt Dr. Renz gelingt, in der bevorstehenden Schwurgerichtsverhandlung die Anklage von Staatsanwalt Ahrendt zu zerpflücken. Dazu wird es nicht ausreichen, die Widersprüche in den bisher bekannten Tatsachen und in den Zeugenaussagen sichtbar zu machen. Seltsame Vorgänge im Hause Winzer zwingen Dr. Renz auch zu Aktivitäten außerhalb des Gerichtssaals, bei denen er teilweise die ureigensten Aufgaben seines inhaftierten Detektiven Matulas übernehmen muss.
