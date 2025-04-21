Ein Fall für Zwei
Folge 8: Fluchtgeld
Noch zehn von 14 Jahren stehen dem Strafgefangenen Ewald Kurr bevor, als er während einer Gerichtsverhandlung wegen schwerer Körperverletzung - begangen an einem seiner Aufseher - zu einer unter der Anklagebank befestigten Waffe greift. Er nimmt einen der Vorführbeamten als Geisel und fordert den im Zeugenstand gerade aussagenden Mithäftling Beckers zur gemeinsamen Flucht auf. Beim Verlassen des Gerichtsgebäudes wird Kurr bei einer Schießerei von einem Polizisten am Oberschenkel verletzt, kann jedoch mit Hilfe Beckers als Fahrer in einem bereitgestellten Wagen entkommen. Wenige Zeit später wird Dr. Renz von Staatsanwalt Dr. Giese zu einem merkwürdigen Dienst gebeten. Eine soeben festgenommene dilettantisch wirkende Bankräuberin unbekannter Identität hat erklärt, einzig und allein Rechtsanwalt Dr. Renz die Hintergründe ihrer Tat anzuvertrauen. Das unter dem Siegel der anwaltlichen Schweigepflicht eröffnete Geheimnis, zwingt ihn und Matula zu schnellem und umsichtigen Handeln: Ellen Schweppe wurde von Kurr und Beckers aufgesucht und durch Geiselnahme ihres eineinhalbjährigen Sohnes zu dem Überfall gezwungen. Sie bangt um das Leben des kleinen Andi.
