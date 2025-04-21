Ein Fall für Zwei
Folge 7: Sechs Richtige
Martin Krafft hat mit den sechs Zahlen, die er seit Jahren regelmäßig im Lotto getippt hat, einen Volltreffer gelandet. Probleme gibt es nur dadurch, dass er den Namen seiner Freundin Maria Berngiesser benutzt hat, um den erhofften Gewinn nicht mit seiner Noch-Ehefrau Hildegard teilen zu müssen. Hildegard ist nach dem finanziellen Zusammenbruch der gemeinsamen Metzgerei und Gaststätte mit den beiden Kindern wieder zurück nach Gifhorn gegangen, während sich Martin in Frankfurt eine neue Existenz als Lkw-Fahrer aufbaute. Sein Konto, auf das er das Geld überwiesen haben will, lautet jedoch nicht auf den Namen Maria, sondern Mario Berngiesser. Herr Reichert von der Lotto-Zentrale nimmt die Richtigstellung des glücklichen Gewinners gelassen zur Kenntnis und sieht darin keine Schwierigkeit. Schwieriger liegen die Dinge für Hildegard. Sie kann nur vermuten, dass Martin gewonnen hat und vermeiden möchte, erst einmal die gemeinsamen Schulden zurückzuzahlen. Anders kann sie Martins Verschwinden nicht deuten, als er zum verabredeten Zeitpunkt nicht in seiner Wohnung ist. Sie muss sich an ihren früheren Anwalt Dr. Renz wenden, um nicht auf Martins Schulden allein sitzenzubleiben. Während Dr. Renz erst einmal festzustellen versucht, ob Martin gewonnen hat, bemühen sich Matula und Hildegard, ihn selbst ausfindig zu machen. Martins Spur scheint sich zu verlieren, aber die Rolle seiner neuen Freundin Maria wird immer mysteriöser.
