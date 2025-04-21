Ein Fall für Zwei
Folge 1: Todsicherer Tipp
Vor vier Jahren ist der wegen diverser Straftaten mehrfach verurteilte Edgar Woller von Dr. Renz gerade noch vor der Sicherungsverwahrung geschützt worden. Nun steckt er schon wieder - und zwar tiefer denn je - im Schlamassel: Aufgrund des "todsicheren Tipps" eines Gastes seiner Stammkneipe ist er in das durch eine ältere Alarmanlage nur unzureichend geschützte Landhaus Droysen eingebrochen, hat dort einen Safe geöffnet und drei Kassetten mit wertvollem Schmuck geraubt. Wie vereinbart, lieferte er seinem Tippgeber noch die Kassetten gegen eine Anzahlung von 3.000 Mark in einem versteckt gelegenen Trödelladen ab. Erst bei der von Edgar mit einem neuen Pelz umworbenen Serviererin Margot erfährt er, dass bei seinem Einbruch die Hausherrin, die 57-jährige Frau Droysen, erwürgt worden ist. Edgar Woller will nicht auch noch als Mörder verfolgt werden und wendet sich vertrauensvoll an seinen Anwalt. Ein erstes Gespräch von Dr. Renz mit Anja Droysen, der Tochter der Ermordeten, ergibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ihre attraktive und allgemein beliebte Mutter Feinde gehabt haben könnte. Matula versucht, die Angaben Wollers zu überprüfen und stellt fest, dass der Trödelladen des Tippgebers einer alleinstehenden Frau gehört, die zum fraglichen Zeitpunkt in Urlaub war, und das Geschäft geschlossen hatte.
