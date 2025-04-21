Ein Fall für Zwei
Folge 6: Zahltag
Drei 18-jährige Schüler - Bernhard, Michael und Klaus - überfallen eine Bank und fordern genau 17.000 Mark. Beim Verlassen des Tatorts ist die Polizei bereits auf ihren Fersen. Als einer der drei Flüchtigen angeschossen wird, nehmen sie ein zufällig im Wege stehendes Mädchen als Geisel und brausen mit einem Wagen davon. Da sich die Verletzung von Klaus als so bedrohlich entpuppt, dass nur ein Mediziner helfen kann, erfahren sie von ihrer Geisel Madeleine, dass ihr Vater Arzt sei. Damit ist das Ziel ihrer Flucht vorgegeben: sie dringen in das Elternhaus von Madeleine ein und verbarrikadieren sich vor der kurze Zeit später anrückenden Polizei. Die Mutter, die die Geiselnahme aus nächster Nähe erlebt hat, wendet sich an Dr. Renz, weil sie um das Leben ihrer Tochter fürchtet.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick