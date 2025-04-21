Ein Fall für Zwei
Folge 13: Der Schlüssel
60 Min.Ab 12
Anne Körner will den Häftling Harald Schunke heiraten. Das Dorf lästert und ihr Bruder Walter ist auch nicht gerade begeistert. Nur ihr Vater freut sich auf den künftigen Schwiegersohn. Am Tag seiner Entlassung wartet Anne am Bahnhof vergebens auf ihren zukünftigen Mann. Auch in den nächsten Tagen bleibt er verschwunden. In ihrer Verzweiflung wendet sich Anne an den Anwalt ihres Verlobten, an Dr. Franck.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ein Fall für Zwei
Alle 20 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1981 ZDF Enterprises