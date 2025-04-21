Ein Fall für Zwei
Folge 4: Der Mann auf dem Foto
Friedel steht vor einem Rätsel. Nachdem sie ihren Ehemann Herbert Lersch an einer Eckkneipe der Frankfurter Innenstadt abgesetzt hat, ist er offensichtlich "untergetaucht". Der in einem Baumarkt als Verkäufer arbeitende Mittfünfziger scheint bei der Verabredung in dem Lokal eine sehr lukrative Nebentätigkeit angeboten bekommen zu haben. Während Friedels Abwesenheit war er zuhause und hat ihr einiges hinterlassen. Friedel findet einen Brief mit 5.000 Mark und einer Nachricht: "Es ist etwas dazwischengekommen. Warte nicht auf mich. Das Geld ist für Dich. Herbert." Außerdem hat er sich aus seinem Kleiderschrank noch die besten Sachen genommen. Am folgenden Tag erhält Friedel einen Anruf, in dem Herbert sie sehr wortkarg darüber informiert, dass "etwas passiert" sei und er sich so bald wie möglich wieder melden werde. In der Tat ist "etwas passiert". Der Filialleiter einer Bank, der durch Unterschlagung bei Wertpapiergeschäften Millionen in die eigene Tasche geleitet hat, ist ermordet worden. Friedel Lersch wendet sich an Dr. Franck.
