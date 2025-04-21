Ein Fall für Zwei
Folge 7: Donnerstag, letzter Akt
Aus dem obersten Stockwerk eines Wohnhauses dringen Hilferufe einer Frau. Wenige Momente später taucht sie am offenen Fenster auf, kippt über den Sims und stürzt in die Tiefe. Die Passanten sehen noch einen jungen Mann aus dem Fenster schauen, ebenso der Hausmeister, der versucht, den Täter zu stellen. Hans Kramke, ein Nachbar der toten Solange Bartoschewsky, hilft ihm bei der Ergreifung von Oliver Lohmann. Die Kripo nimmt Lohmann fest. Seine Mutter bittet Dr. Franck, die Verteidigung zu übernehmen. Wie sie ist auch Dr. Franck bald davon überzeugt, dass der rauschgiftabhängige Lohmann selbst Opfer einer kriminellen Tat sein muss. Der Bruder von Solange, Konrad Bartoschewsky, sucht Dr. Franck auf, um ihm einen Brief zu übergeben, der den seit zwei Jahren von ihr geschiedenen Ingo Kremmler schwer belastet. Kremmler leitet ein gut gehendes "Zentrum für seelische Begegnung" und offenbart sich schon bei einem ersten Besuch von Dr. Franck als äußerst schillernde Figur. Grund genug, um Matula als Patient einzuschleusen und Ermittlungen anstellen zu lassen. Matula schlüpft in die Rolle eines Therapiesuchenden und entdeckt mehr, als er gesucht hat.
