Ein Leben für die Schönheit
Folge 1: Die Nase muss schrumpfen
48 Min.Folge vom 02.09.2024Ab 12
Im Schönheitsinstitut von Artur Worseg im edlen Döbling ist die Schickeria Wiens Stammgast. TV-Reality-Star Sayed ist besonders ungeduldig: Der Vorarlberger plant, seine Nase zu verkleinern. In einer Wiener Privatklinik wartet die Erotik Darstellerin Lisa derweil bereits nervös auf ihre Brustvergrößerung bei Jörg Knabl. Mit 25 Jahren ist sie fest davon überzeugt, dass ein üppigerer Vorbau ihr Geschäft ankurbeln könnte.
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2010
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Videorechte: Mabon Film GmbH, Bildrechte: ATV