Ein Leben für die Schönheit
Folge 3: Lächeln leicht gemacht
48 Min.Folge vom 16.09.2024Ab 12
Social Media hat Trends wie Barbie-Brüste und -Nasen erst richtig populär gemacht. Nur wenige Eingriffe trennen die 34-jährige Kärntnerin Alexandra noch vom gewünschten "Barbie-Look". Erst während der Operation entscheidet Doktor Knabl, ob der Busen tatsächlich - wie erhofft - Doppel-D wird, denn Alexandras asymmetrische Nippel könnten durch zu viel Volumen noch stärker auffallen.
