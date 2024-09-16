Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein Leben für die Schönheit

PULS 4Staffel 7Folge 3vom 16.09.2024
Folge 3: Lächeln leicht gemacht

48 Min.Folge vom 16.09.2024Ab 12

Social Media hat Trends wie Barbie-Brüste und -Nasen erst richtig populär gemacht. Nur wenige Eingriffe trennen die 34-jährige Kärntnerin Alexandra noch vom gewünschten "Barbie-Look". Erst während der Operation entscheidet Doktor Knabl, ob der Busen tatsächlich - wie erhofft - Doppel-D wird, denn Alexandras asymmetrische Nippel könnten durch zu viel Volumen noch stärker auffallen.

