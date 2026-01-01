Ein Leben für die Schönheit
Folge 2: Ein neuer Blickwinkel
47 Min.Ab 12
Der bekannte Society-Käsemacher Roland Ludomirska begleitet seine Frau Manuela zum Beratungstermin. Das Paar ist extra aus der Steiermark angereist. Der schillernde Unternehmer ist wenig begeistert von den Plänen seiner Frau, sich operativ verschönern zu lassen. Jahrelang versuchte er, sie von diesen Eingriffen abzuhalten, doch nun lässt sie sich dennoch die Lider straffen.
Ein Leben für die Schönheit
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2010
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Mabon Film GmbH