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Ein Nobody gegen Putin

Ein Nobody gegen Putin

ORF1Staffel 1Folge 1vom 12.03.2026
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Ein Nobody gegen Putin

Folge 1: Ein Nobody gegen Putin

90 Min.Folge vom 12.03.2026Ab 12

Aus dem Klassenzimmer ins Krisenarchiv: Ein Lehrer deckt Russlands Schulpropaganda auf. Der junge Lehrer Pawel Talankin dokumentiert an einer Schule in Karabasch zunächst harmlose Aktivitäten, bis mit dem Beginn des Ukraine-Kriegs patriotische Rituale und militärische Indoktrination Einzug halten. Heimlich filmt er, wie Jugendliche Schritt für Schritt auf eine kriegstreiberische Ideologie vorbereitet werden. 2024 flieht er mit dem belastenden Material und ermöglicht gemeinsam mit David Borenstein einen seltenen, schonungslosen Blick in Russlands Propagandaapparat. Für diesen eindringlichen Dokumentarfilm gab es einen Oscar in der Kategorie "Bester Dokumentarfilm". Regie: David Borenstein, Pawel Talankin (Co-Regie) Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Made in Copenhagen Aps, Frantisek Svatos

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