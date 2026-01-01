Ein Nobody gegen Putin
1 StaffelAb 12
1 StaffelAb 12
Ein Nobody gegen Putin
Der junge Lehrer Pawel Talankin dokumentiert an einer Schule in Karabasch zunächst harmlose Aktivitäten, bis mit dem Beginn des Ukraine-Kriegs patriotische Rituale und militärische Indoktrination Einzug halten. Heimlich filmt er, wie Jugendliche Schritt für Schritt auf eine kriegstreiberische Ideologie vorbereitet werden. 2024 flieht er mit dem belastenden Material und ermöglicht gemeinsam mit David Borenstein einen seltenen, schonungslosen Blick in Russlands Propagandaapparat. Für diesen eindringlichen Dokumentarfilm gab es eine Oscar-Nominierung in der Kategorie "Bester Dokumentarfilm".
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
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