Ein perfekter Mord
Folge vom 09.10.2015: Der Schuss im Dunkeln
43 Min.Folge vom 09.10.2015Ab 12
Als Miriam den Herzchirurgen Dr. Richard Illes kennenlernt, ist es Liebe auf den ersten Blick. Doch fünf Jahre nach der Hochzeit lassen sich die beiden wieder scheiden. Obwohl die Trennung schwierig ist, bleibt das Ex-Ehepaar befreundet, um ihrem Sohn ein stabiles Umfeld zu geben. Alles scheint in Ordnung, bis Miriam eines Tages leblos in ihrer Küche liegt. Sie wurde von hinten mit einem Schuss ins Herz getötet. Während die Ermittler den Tatort untersuchen, kehren Vater und Sohn von einem Wochenendausflug zurück. Der verstörte Richard muss dem fünfjährigen Jungen erklären, dass seine Mutter ermordet wurde. Doch wer hatte ein Motiv, die allseits beliebte Miriam umzubringen?
Genre:Krimi, Dokudrama
Altersfreigabe:
12
