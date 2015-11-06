Ein perfekter Mord
Folge vom 06.11.2015: Verräterische Pflanzen
44 Min.Folge vom 06.11.2015Ab 12
In der idyllischen Gegend um Santa Barbara zerreißt eines Nachts ein Gewehrschuss die Stille. Als die Polizei eintrifft, ringt ein junger Mann mit dem Tod. Es ist der 27-jährige Jarrod Davidson, Universitätsmitarbeiter und Vater einer kleinen Tochter. Wenig später stirbt Jarrod an seinen Verletzungen. Wer hat den kaltblütigen Mord begangen? Eine Studentin, die wegen schlechter Leistungen bei Jarrod durchfallen sollte? Oder vielleicht seine Ex-Frau Kelee, die ihn wegen eines angeblichen Seitensprungs nach nur 14 Monaten Ehe verlassen hatte und nicht bereit war, das Sorgerecht für die gemeinsame Tochter zu teilen? Bei den folgenden Ermittlungen tun sich wahre Abgründe auf.
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Genre:Krimi, Dokudrama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.