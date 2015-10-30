Ein perfekter Mord
Folge vom 30.10.2015: Tod des verlorenen Sohnes
44 Min.Folge vom 30.10.2015Ab 12
Auf einem Tennisplatz finden Arbeiter eines Morgens die Leiche eines jungen Mannes. Die Ermittler stellen nur wenige Spuren sicher und hoffen, über die Identität des Opfers dem Täter näherzukommen. Zu Beginn vermuten sie einen Vergeltungsschlag gegen den Vater des Toten, einen hochrangigen südvietnamesischen Offizier. Doch die Ermittlungen nehmen eine unerwartete Wendung, als sich eine Frau bei den Behörden mit einem belastenden Brief ihres Cousins zu Wort meldet. Auf der Jagd nach dem Absender dieses Schriftstückes und einem offiziellen Mordgeständnis geraten die Kriminalbeamten in die Kreise weißer Rassisten, die ihren Hass gegen andere Kulturen nicht verbergen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.