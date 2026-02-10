Staffel 1Folge 3vom 10.02.2026
Zwei Gauner auf UrlaubJetzt kostenlos streamen
Ein Schloss am Wörthersee
Folge 3: Zwei Gauner auf Urlaub
50 Min.Folge vom 10.02.2026Ab 6
Die Gauner Oskar und Alfred haben im Casino von Velden einen Aktenkoffer mit einem Millionengewinn in Jetons erbeutet. Als russischer Wissenschaftler getarnt will Oskar sich im Schlosshotel einquartieren, bis sich die Aufregung um den Diebstahl gelegt hat. Doch es kommt zu unüberschaubaren Komplikationen als der intrigante Hoteldirektor Rainer Jansen durch einen dummen Zufall in den Besitz des Koffers gerät und versucht, ihn seinem gehassten Chef Lennie Berger unterzuschieben. Und das Chaos ist perfekt, als auch noch das Zimmermädchen Ida beschließt, den Fall zu lösen.
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Ein Schloss am Wörthersee
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Genre:Drama, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Mainstream Media