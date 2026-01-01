Ein Schloss am Wörthersee
2 StaffelnAb 6
2 StaffelnAb 6
Ein Schloss am Wörthersee
Im kärntnerischen Velden steht das Schlosshotel im Zentrum von allerlei Verwicklungen, fröhlichen Begebenheiten, aber auch emotionalen Geschehnissen. Was für die Gäste reine Urlaubsstimmung ist, bedeutet für das Personal sehr viel Arbeit, bei der man sich auch gegen die Konkurrenz am Ort, wie beispielsweise den "Karnerhof", durchsetzen muss. Die herrliche Kulisse des Wörthersees bringt uns bei jeder Episode in wunderbare Ferienlaune.
Genre:Drama, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Mainstream Media
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