Joko & Klaas übernehmen den ProSieben-CampusJetzt kostenlos streamen
Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)
Folge 7: Joko & Klaas übernehmen den ProSieben-Campus
139 Min.Folge vom 19.10.2025Ab 6
Joko und Klaas sind bereits durch ganz Deutschland und teilweise sogar nach Österreich gereist, um die verrücktesten Locations für ihr Quiz zu finden. Doch der naheliegendste Ort war bisher noch nicht im Gespräch...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Spielshow
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen