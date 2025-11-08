Das erste Quiz in der Heimatstadt von Klaas Heufer-UmlaufJetzt kostenlos streamen
Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)
Folge 8: Das erste Quiz in der Heimatstadt von Klaas Heufer-Umlauf
139 Min.Folge vom 08.11.2025Ab 6
Für das letzte sehr gute Quiz dieses Jahr hat Klaas sich einen Ort ausgesucht, der einen ganz besonderen Platz in seinem Herz hat. Dieses Mal geht es nämlich in seine Heimat Oldenburg!
Genre:Unterhaltung, Spielshow
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSieben
