ProSiebenStaffel 1Folge 1vom 09.04.2025
Folge 1: Das erste Quiz LIVE am Autohof

129 Min.Folge vom 09.04.2025Ab 6

Live, überraschend, ungefiltert: An vier Samstagen, live und irgendwo in Deutschland. Wo genau Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf ihre Quizpulte aufschlagen werden? Ein Geheimnis, bis kurz vor der Ausstrahlung. Jede Zuschauerin und jeder Zuschauer hat am Tag der Show die Möglichkeit, Joko & Klaas zu besuchen, live als Kandidat:in dabei zu sein und um 100.000 Euro zu quizzen.

ProSieben
