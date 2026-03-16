Eine Villa zum Verlieben
Folge vom 16.03.2026: Der Rohdiamant
45 Min.Folge vom 16.03.2026
Ein historisches Steinhaus aus dem Jahr 1865 liegt auf einem traditionsreichen Golfplatz und wartet auf neues Leben. Tamara und ihr Team verwandeln die ehemalige Immobilie des berühmten Golfschlägerbauers Kenneth Smith in ein stilvolles Investmentobjekt – mit Respekt vor der Geschichte und einem klaren Blick in die Zukunft.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken, Anleitung/Tutorial
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.