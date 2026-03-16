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Eine Villa zum Verlieben

Der Rohdiamant

HGTVFolge vom 16.03.2026
Der Rohdiamant

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Eine Villa zum Verlieben

Folge vom 16.03.2026: Der Rohdiamant

45 Min.Folge vom 16.03.2026

Ein historisches Steinhaus aus dem Jahr 1865 liegt auf einem traditionsreichen Golfplatz und wartet auf neues Leben. Tamara und ihr Team verwandeln die ehemalige Immobilie des berühmten Golfschlägerbauers Kenneth Smith in ein stilvolles Investmentobjekt – mit Respekt vor der Geschichte und einem klaren Blick in die Zukunft.

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