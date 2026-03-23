Eine Villa zum Verlieben
Folge vom 23.03.2026: Historischer Charme
44 Min.Folge vom 23.03.2026
Eine prachtvolle Steinvilla hat durch schwere Überschwemmungen massive Schäden erlitten und ist kaum wiederzuerkennen. Feuchtigkeit, Schimmel und eine ungünstige Raumaufteilung stellen Tamara und ihr Team vor große Herausforderungen. Mit viel Feingefühl für Geschichte und Architektur restaurieren sie das Anwesen, bewahren seinen historischen Charakter und verwandeln es zugleich in ein modernes, elegantes Zuhause mit neuem Grundriss und eindrucksvollem Finale.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken, Anleitung/Tutorial
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.