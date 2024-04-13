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Einfach kochen mit Mary

Gesunder Genuss

sixxStaffel 1Folge 14vom 13.04.2024
Gesunder Genuss

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Einfach kochen mit Mary

Folge 14: Gesunder Genuss

20 Min.Folge vom 13.04.2024Ab 6

Mary Berg zeigt, wie einfach Kochen ist. Egal ob es sich um Reste aus dem Kühlschrank oder ein schnelles Essen handelt, Mary hat viele Rezeptideen parat, die einfach nachzumachen sind. In ihrer eigenen Küche verrät die kanadische Köchin verschiedene Tipps und Tricks und wie leicht sich verschiedene Gerichte zubereiten lassen, die garantiert jeden beeindrucken.

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