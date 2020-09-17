Staffel 1Folge 2vom 17.09.2020
Folge 2Jetzt kostenlos streamen
Einsatz für die Welpenprofis
Folge 2: Folge 2
60 Min.Folge vom 17.09.2020Ab 6
In dieser Folge bekommt es Kate Kitchenham mit Welpe Toffi zu tun. Die kleine Labrador Hündin frisst einfach alles, was sie auf der Erde findet. Für ihren Besitzer Chris bedeutet jeder Spaziergang puren Stress und die Sorge, dass Toffi sich verletzen könnte. Jochen ist währenddessen mit dem zuckersüßen Zwergpudel Emil beschäftigt. Seine ehrgeizigen Besitzer Lisa und Jan wollen alles perfekt machen, was den kleinen Welpen jedoch überfordert. Bildrechte: SAT.1 GOLD/Pritschet, Thomas.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Einsatz für die Welpenprofis
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Tiere
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1 Gold