Staffel 1Folge 3vom 24.09.2020
Folge 3Jetzt kostenlos streamen
Einsatz für die Welpenprofis
Folge 3: Folge 3
61 Min.Folge vom 24.09.2020Ab 6
Die Besitzerin Aleyna hat große Schwierigkeiten mit ihrem Huskywelpen Ates, der sich oft verbeißt. Er hat so große Kraft, dass er sie an der Leine führt statt andersrum, weshalb er kaum zu bändigen ist und dringend Hilfe benötigt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Einsatz für die Welpenprofis
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Tiere
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1 Gold