Staffel 1Folge 4vom 01.10.2020
Folge 4Jetzt kostenlos streamen
Einsatz für die Welpenprofis
Folge 4: Folge 4
61 Min.Folge vom 01.10.2020Ab 6
Der Mops Anton verfolgt sein Frauchen Melanie gefühlt auf Schritt und Tritt, was ihr Sorgen macht. An dem Verhalten des Welpen möchte sie aber am liebsten dringend etwas ändern, wobei ihr der Welpenprofi Kate Kitchenham helfen möchte.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Einsatz für die Welpenprofis
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Tiere
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1 Gold