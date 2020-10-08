Staffel 1Folge 5vom 08.10.2020
Einsatz für die Welpenprofis
Folge 5
61 Min.Ab 6
Welpenprofi Jochen Bendel ist in NRW unterwegs und kümmert sich um Australian Shepherd Bailey, der das Leben von Frauchen Deborah auf den Kopf stellt. Der Welpe ist der reinste Wirbelwind und hört kaum auf seine Besitzerin. Doch um das zu ändern, muss Deborah auch ihr eigenes Verhalten anpassen. Kate Kitchenham ist währenddessen in Bayern unterwegs und hilft Manuel mit seiner Weimaraner-Dame Gaya. Bildrechte: SAT.1 GOLD/Pritschet, Thomas.
Einsatz für die Welpenprofis
Genre:Dokumentation, Tiere
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1 Gold