Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Einsatz für die Welpenprofis

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 5vom 08.10.2020
Folge 5

Folge 5Jetzt kostenlos streamen

Einsatz für die Welpenprofis

Folge 5: Folge 5

61 Min.Folge vom 08.10.2020Ab 6

Welpenprofi Jochen Bendel ist in NRW unterwegs und kümmert sich um Australian Shepherd Bailey, der das Leben von Frauchen Deborah auf den Kopf stellt. Der Welpe ist der reinste Wirbelwind und hört kaum auf seine Besitzerin. Doch um das zu ändern, muss Deborah auch ihr eigenes Verhalten anpassen. Kate Kitchenham ist währenddessen in Bayern unterwegs und hilft Manuel mit seiner Weimaraner-Dame Gaya. Bildrechte: SAT.1 GOLD/Pritschet, Thomas.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Einsatz für die Welpenprofis
SAT.1 GOLD

Einsatz für die Welpenprofis

Alle 1 Staffeln und Folgen