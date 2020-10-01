Zum Inhalt springenBarrierefrei
Einsatz für die Welpenprofis

SAT.1 GOLD Staffel 1 Folge 4 vom 01.10.2020
Folge 4

61 Min. Ab 6

In dieser Folge stellt Mops Anton sein Frauchen mehrfach auf die Probe, denn der Rüde verfolgt Melanie, wohin sie auch geht. An diesem Zustand möchte sie unbedingt etwas ändern und bekommt tatkräftige Unterstützung von Welpenprofi Kate Kitchenham. Währenddessen ist Hundetrainer Jochen Bendel mit der Deutschen Dogge Neo und seiner Familie in München beschäftigt. Der Rüde beißt in alles - ob Kinderhände, Hosenbeine oder Schuhe - nichts ist vor dem Welpen sicher. Bildrechte: SAT.1 GOLD/Pritschet, Thomas.

