Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Einsatz Live

Staffel 01 Folge 01 - Polizeipferde

ATVStaffel 3Folge 1
Staffel 01 Folge 01 - Polizeipferde

Staffel 01 Folge 01 - PolizeipferdeJetzt kostenlos streamen

Einsatz Live

Folge 1: Staffel 01 Folge 01 - Polizeipferde

49 Min.Ab 6

Der erste Teil der Reportagereihe "Polizeipferde" stellt die Anfänge der berittenen Einheit in Österreich vor. Ross und Reiter üben den Ernstfall und trainieren gemeinsam für ihren ersten Einsatz. Nach und nach sollen die Tiere an Extrembedingungen wie Lärm oder optische Reize gewöhnt werden, die z.B. auf Großdemonstrationen herrschen. Auch andere berittene Polizeieinheiten in Europa werden vorgestellt, u.a. die Berliner Reiterstaffel.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Einsatz Live
ATV
Einsatz Live

Einsatz Live

Alle 3 Staffeln und Folgen