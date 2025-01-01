Staffel 01 Folge 01 - PolizeipferdeJetzt kostenlos streamen
Der erste Teil der Reportagereihe "Polizeipferde" stellt die Anfänge der berittenen Einheit in Österreich vor. Ross und Reiter üben den Ernstfall und trainieren gemeinsam für ihren ersten Einsatz. Nach und nach sollen die Tiere an Extrembedingungen wie Lärm oder optische Reize gewöhnt werden, die z.B. auf Großdemonstrationen herrschen. Auch andere berittene Polizeieinheiten in Europa werden vorgestellt, u.a. die Berliner Reiterstaffel.
