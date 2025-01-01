Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 01 Folge 02 - Polizeipferde

49 Min.Ab 6

Teil 2 der Reportagereihe "Polizeipferde" begleitet die letzten Monate der österreichischen Einheit bis hin zu ihrer plötzlichen Auflösung. Ein Team der Reiterstaffel absolviert in Slowenien ein Training, bei dem sich Mensch und Tier gegen einen bewaffneten Täter durchsetzen müssen. Der Streifendienst muss sich derweil einer Abschlussprüfung unterziehen - nichts ahnend, dass er nie auf einen richtigen Einsatz geschickt werden soll.

