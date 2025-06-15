Elementary
Folge 10: Die Mistgabel im Heuhaufen
42 Min.Ab 12
Dennis Hicks wird in seiner Wohnung erschossen. Er arbeitete für ein College, das auch entlassenen Straftätern eine Ausbildung verspricht. Für die Studiengebühren mussten die Bewerber jedoch hohe Schulden anhäufen. Lily Cooper, eine Mitarbeiterin, die diesen Skandal publik machen wollte, wird bald darauf ebenfalls ermordet. Holmes und Watson verdächtigen den Leiter des Colleges, Wilson Trager, hinter den Taten zu stecken. Sie können ihm jedoch zunächst nichts nachweisen ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Alle Staffeln im Überblick
Elementary
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
