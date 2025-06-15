Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Elementary

Bereit oder nicht

sixxStaffel 4Folge 18
Bereit oder nicht

Bereit oder nichtJetzt kostenlos streamen

Elementary

Folge 18: Bereit oder nicht

39 Min.Ab 12

Der Arzt Vincent Bader wird seit zwei Wochen vermisst. Seine Frau glaubt, dass er mit einer anderen Frau verschwunden ist, doch für Sherlock und Watson stellt sich die Sache bald anders dar: Von der mutmaßlichen Geliebten erfahren sie, dass Bader illegal Medikamente an Dealer verkaufte. Dann wird seine Leiche in einem Bunker gefunden. Bader war ein sogenannter Prepper, jemand, der sich auf das Überleben bei einer Katastrophe vorbereitet ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Elementary
sixx
Elementary

Elementary

Alle 7 Staffeln und Folgen