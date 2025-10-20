Elementary
Folge 8: Der letzte Anruf
38 Min.Folge vom 20.10.2025Ab 12
Ellen Jacobs wird in ihrem Auto mit einer Plastiktüte erstickt. Die Tatsache, dass es keine Einbruchspuren an ihrem Wagen gibt, sowie eine Mailbox-Nachricht für ihren Mann Ernie lassen darauf schließen, dass sie ihren Mörder kannte. Sherlock und Watson nehmen zunächst Ernie und den Mann, mit dem das Opfer eine Affäre hatte, ins Visier. Doch der Tathergang erinnert auch an einen Serienmörder, der seit Jahren im Gefängnis sitzt. Wie sich herausstellt ist Ellen dessen Tochter.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Elementary
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren