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Ende des Schreckens - Die Befreiung Tirols 1945

Ende des Schreckens - Die Befreiung Tirols 1945

ORF2Staffel 1Folge 1vom 07.05.2026
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Ende des Schreckens - Die Befreiung Tirols 1945

Folge 1: Ende des Schreckens - Die Befreiung Tirols 1945

26 Min.Folge vom 07.05.2026

Mai 1945: US-Truppen ziehen in die Tiroler Landeshauptstadt ein. Ein junger Innsbrucker schreibt in sein Tagebuch: "Friede in Europa". Endlich sind die Schrecken des 2. Weltkriegs vorbei, der NS-Terror ist Geschichte und viele denken, es werde nie wieder Krieg geben. Bildquelle: ORF/Landesstudio Tirol

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