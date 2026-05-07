Ende des Schreckens - Die Befreiung Tirols 1945Jetzt kostenlos streamen
Ende des Schreckens - Die Befreiung Tirols 1945
Folge 1: Ende des Schreckens - Die Befreiung Tirols 1945
26 Min.Folge vom 07.05.2026
Mai 1945: US-Truppen ziehen in die Tiroler Landeshauptstadt ein. Ein junger Innsbrucker schreibt in sein Tagebuch: "Friede in Europa". Endlich sind die Schrecken des 2. Weltkriegs vorbei, der NS-Terror ist Geschichte und viele denken, es werde nie wieder Krieg geben. Bildquelle: ORF/Landesstudio Tirol
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ende des Schreckens - Die Befreiung Tirols 1945
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2