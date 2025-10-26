Zum Inhalt springenBarrierefrei
Er war weg und ich war da - Die Kinder der amerikanischen Besatzungssoldaten

ORF2Staffel 1Folge 1vom 26.10.2025
50 Min.Folge vom 26.10.2025

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, in den Jahren 1945 bis 1955, stand Österreich unter der Besatzung der Alliierten. In Salzburg waren Truppen der US-Amerikaner stationiert. Für zahlreiche Kinder, die aus Beziehungen zwischen österreichischen Frauen und amerikanischen Soldaten hervorgingen, begann in dieser Zeit eine oft schwierige Suche nach ihrer eigenen Identität.

ORF2
