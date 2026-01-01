Er war weg und ich war da - Die Kinder der amerikanischen Besatzungssoldaten
1 StaffelAb 0
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Er war weg und ich war da - Die Kinder der amerikanischen Besatzungssoldaten
Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, in den Jahren 1945 bis 1955, stand Österreich unter der Besatzung der Alliierten. In Salzburg waren Truppen der US-Amerikaner stationiert. Für zahlreiche Kinder, die aus Beziehungen zwischen österreichischen Frauen und amerikanischen Soldaten hervorgingen, begann in dieser Zeit eine oft schwierige Suche nach ihrer eigenen Identität.
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2
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