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Eröffnung der Bregenzer Festspiele 2024

Eröffnung der Bregenzer Festspiele 2026

ORF2Staffel 1Folge 3vom 22.07.2026
Eröffnung der Bregenzer Festspiele 2026

Eröffnung der Bregenzer Festspiele 2026Jetzt kostenlos streamen

Eröffnung der Bregenzer Festspiele 2024

Folge 3: Eröffnung der Bregenzer Festspiele 2026

130 Min.Folge vom 22.07.2026

Was einst auf einem Kieskahn begann, ist längst zu einem internationalen Kulturereignis geworden. Zum Jubiläum der Bregenzer Festspiele treffen große Geschichte und spektakuläre Bühnenbilder auf spannende Blicke hinter die Kulissen und Verdis "La traviata" auf der Seebühne. Bildquelle: APA-Images / APA / DIETMAR STIPLOVSEK

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