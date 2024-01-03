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Eröffnung der Bregenzer Festspiele 2024
Folge 3: Eröffnung der Bregenzer Festspiele 2026
130 Min.Folge vom 22.07.2026
Was einst auf einem Kieskahn begann, ist längst zu einem internationalen Kulturereignis geworden. Zum Jubiläum der Bregenzer Festspiele treffen große Geschichte und spektakuläre Bühnenbilder auf spannende Blicke hinter die Kulissen und Verdis "La traviata" auf der Seebühne. Bildquelle: APA-Images / APA / DIETMAR STIPLOVSEK
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Eröffnung der Bregenzer Festspiele 2024
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