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Eröffnung der Bregenzer Festspiele 2026 (ÖGS)

Eröffnung Bregenzer Festspiele 2026 (ÖGS)

ORF2Staffel 1Folge 1vom 22.07.2026
Eröffnung Bregenzer Festspiele 2026 (ÖGS)

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Eröffnung der Bregenzer Festspiele 2026 (ÖGS)

Folge 1: Eröffnung Bregenzer Festspiele 2026 (ÖGS)

130 Min.Folge vom 22.07.2026

Was einst auf einem Kieskahn begann, ist längst zu einem internationalen Kulturereignis geworden. Zum Jubiläum der Bregenzer Festspiele treffen große Geschichte und spektakuläre Bühnenbilder auf spannende Blicke hinter die Kulissen und Verdis "La traviata" auf der Seebühne. Bildquelle: APA-Images / APA / DIETMAR STIPLOVSEK

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