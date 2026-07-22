Eröffnung der Bregenzer Festspiele 2026 (ÖGS)
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Eröffnung der Bregenzer Festspiele 2026 (ÖGS)
Was einst auf einem Kieskahn begann, ist längst zu einem internationalen Kulturereignis geworden. Zum Jubiläum der Bregenzer Festspiele treffen große Geschichte und spektakuläre Bühnenbilder auf spannende Blicke hinter die Kulissen und Verdis "La traviata" auf der Seebühne.
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2
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