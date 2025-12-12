Erzähl mir von Weihnachten: 12. Dezember Andi KnollJetzt kostenlos streamen
Erzähl mir von Weihnachten
Folge 13: Erzähl mir von Weihnachten: 12. Dezember Andi Knoll
5 Min.Folge vom 12.12.2025
Vom 1. bis 24. Dezember lesen bekannte Persönlichkeiten weihnachtliche Geschichten vor und erzählen, wie sie Weihnachten als Kind erlebt haben – am 12. Dezember mit Andi Knoll. Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Erzähl mir von Weihnachten
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0