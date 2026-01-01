Erzgebirgskrimi
1 StaffelAb 12
1 StaffelAb 12
Erzgebirgskrimi
Im Erzgebirge wird der einflussreiche Holz-Magnat Karl Zenker tot auf einem Waldweg entdeckt. Die Ermittler Winkler und Szabo stoßen mit Hilfe der Försterin Saskia Bergelt auf Hinweise, dass sein Tod mit einer Serie von Holzdiebstählen zusammenhängen könnte. Bald zeigt sich, dass mehrere Dorfbewohner eigene Motive und Geheimnisse haben. Hinter dem scheinbar zufälligen Leichenfund entfaltet sich ein Geflecht aus Schmuggel, Konflikten und gefährlichen Abhängigkeiten.
Genre:Drama
Altersfreigabe:
12GEWALT