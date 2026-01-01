Marie Brand
1 StaffelAb 16
1 StaffelAb 16
Marie Brand
Nach einer wilden Geburtstagsfeier wird der junge Ben Thiele tot aufgefunden. Seine Ex-Freundin Isabell Lauterbach steht unter Schock – sie hat keinerlei Erinnerung an die Nacht. Kommissarin Marie Brand und Jürgen Simmel rekonstruieren die Ereignisse und stoßen auf Hinweise auf K.o.-Tropfen. Doch bleibt unklar, ob sie tatsächlich für den Gedächtnisverlust verantwortlich sind oder eine andere Rolle im Fall spielen.
Altersfreigabe:
16Gewalt, GEWALT
Copyrights:© Season 1: ORF 2
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