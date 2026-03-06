Erzgebirgskrimi - MordholzJetzt kostenlos streamen
Erzgebirgskrimi
Folge 1: Erzgebirgskrimi - Mordholz
Ein Leichenfund erschüttert das Erzgebirge: Hinter den Bäumen lauern alte Fehden und neue Gefahren. Im Erzgebirge wird der einflussreiche Holz-Magnat Karl Zenker tot auf einem Waldweg entdeckt. Die Ermittler Winkler und Szabo stoßen mit Hilfe der Försterin Saskia Bergelt auf Hinweise, dass sein Tod mit einer Serie von Holzdiebstählen zusammenhängen könnte. Bald zeigt sich, dass mehrere Dorfbewohner eigene Motive und Geheimnisse haben. Hinter dem scheinbar zufälligen Leichenfund entfaltet sich ein Geflecht aus Schmuggel, Konflikten und gefährlichen Abhängigkeiten. Besetzung: Kai Scheve (Robert Winkler) Teresa Weißbach (Saskia Bergelt) Lara Mandoki (Karina Szabo) Thomas Thieme (Fritz Bergelt) Jana Klinge (Luise Wolf) Leonie Brill (Leonie Kampmann) André Kaczmarczyk (Heiko Zenker) Masha Tokareva (Elena Kulikova) Michael Kind (Karl Zenker) Regie: Lena Knauss Drehbuch: Leo P. Ard und Rainer Jahreis Kamera: Armin Dierolf Bildquelle: ORF/ZDF/Armin Dierolf
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