Euro Truckers - Immer auf Achse
Folge vom 14.10.2021: Folge 1
45 Min.Folge vom 14.10.2021Ab 6
Ihre erste Lkw-Tour fuhr Linda Jaarsma zwei Tage nach ihrem achtzehnten Geburtstag. Und über 30 Jahre später ist sie immer noch auf den Fernstraßen unterwegs. Die Niederländerin kennt die europäischen Verkehrsadern in- und auswendig. In dieser Folge bricht die Trucker-Lady mit tiefgefrorenen Lebensmitteln, Käse und Früchten an Bord nach Paris auf. Patrick Höhn transportiert derweil leicht entzündliche Fracht. Der 39-Jährige beliefert Tankstellen mit Dieseltreibstoff. Und Andrea Piccin lädt im norditalienischen Belluno Industrie-Kühlgeräte in sein Fahrzeug.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Auto, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.