Euro Truckers - Immer auf Achse
Folge vom 11.11.2021: Folge 5
45 Min.Folge vom 11.11.2021Ab 12
Oronzo Ancona ist in Süditalien schon früh auf den Beinen. Der Kraftfahrer lädt um 5.30 Uhr morgens am Großmarkt von Neapel Zitronen in seinen Lkw. Ausliefern soll der 62-jährige Trucker die Früchte in der griechischen Hauptstadt Athen. Handtücher, Zahnbürste und Waschgel: Christina Scheib macht sich derweil in Oberbayern bereit für eine Tour nach Holland und Belgien. Die nächsten vier Tage wird das Führerhaus ihres schwarz-pinken Scanias „Bella“ ihr Zuhause sein. Und Maike aus den Niederlanden bricht mit 900 Litern Diesel im Tank ins Saarland auf.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Auto, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.